«Форсаж 9» стал самым прибыльным фильмом Голливуда в пандемию

Стало известно, что мировые сборы «Форсажа 9» скоро достигнут отметки в 700 млн долларов, побив все сделанные ранее рекорды.

Кинокартина стала одной из 11 фильмов Голливуда, собравших более 200 млн долларов в Китае. При этом, лента доминировала по сборам во всём мире несколько недель подряд после премьеры, дополнительно продержалась ещё неделю на первой позиции в международных показателях.

Кроме того, стоит отметить, «Форсаж 9» – первый голливудский фильм, который достиг таких результатов в 2020 и 2021 годах. Кинокартина Universal в этот раз обошла даже Marvel. Из 700 млн на США пришлось 172,6 млн, тогда как на международном рынке фильм собрал 528 млн.

В общем касса фильма составила около 6,59 млрд долларов. В России девятая часть фильма собрала 18 млн долларов.