На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 156-157 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672-674 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смёта покрытия;

подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00;

км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;

км 141-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;

км 160-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 63 транспортная развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заделка трещин;

км 94+950 ограничение скорости движения в сторону п. Морозова с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: