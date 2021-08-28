На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 156-157 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672-674 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смёта покрытия;
- подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
- км 141-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
- км 160-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 63 транспортная развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заделка трещин;
- км 94+950 ограничение скорости движения в сторону п. Морозова с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
- км 98-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.