На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 августа

Автор: Александр Селиванов
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 156-157 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 672-674 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смёта покрытия;
  • подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
  • км 141-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
  • км 160-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 63 транспортная развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заделка трещин;
  • км 94+950 ограничение скорости движения в сторону п. Морозова с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;
  • км 98-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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