Российские сыроделы пожаловались на конкуренцию со стороны Белоруссии

Российские сыроделы встревожены поставками дешевого белорусского сыра. Появление продукции конкурента на рынке привело к падению их продаж.

За первые полгода 2021 года поставки сыра из Белоруссии увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 145 тыс. тыс. тонн. Отмечается, что белорусские сыры поставляются на российский рынок по сниженным ценам.

Из-за этого запасы российского сыра на складах увеличились на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артёма Белова.

Белорусский стоит дешевле, так как власти республики регулируют цены на сырое молоко, поэтому оно примерно на 25% дешевле, чем российское. Гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки в Китай также позволяет снижать цены на сыры.