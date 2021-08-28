Половина заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит

Каждый второй заемщик в России не может точно спрогнозировать свою платежеспособность по взятому кредиту.
На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку; 30% высказали сомнение, что сделать им это будет легко в случае возникновения сложных ситуаций, однако они приложат усилия не допустить дефолта; 20% не смогли точно спрогнозировать свою платежеспособность, передаёт ТАСС.
По данным исследования, сбережения есть у 30% опрошенных, а 70% признались, что не имеют сбережений, которые могут покрыть их расходы.
При этом 10%, имеющих сбережения, смогут прожить на них более года, 50% — 1-2 месяца, 35% — 2-6 месяцев.
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27.08.2021 866