С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры

День знаний в России пройдет в традиционном формате.
По сообщению министра просвещения России Сергея Кравцова на общероссийском родительском собрании, День знаний в России состоится в традиционном формате, очно. Двери учебных заведений откроются для 17 млн школьников. Все школы уже подготовлены к приему учеников.
По информации министра, с учетом эпидемситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором, только их соблюдение позволит провести учебный год в очном режиме.
Планов по переводу учебы в дистанционный формат сейчас нет, учителя никто не заменит.
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