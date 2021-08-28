С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры

День знаний в России пройдет в традиционном формате.

По сообщению министра просвещения России Сергея Кравцова на общероссийском родительском собрании, День знаний в России состоится в традиционном формате, очно. Двери учебных заведений откроются для 17 млн школьников. Все школы уже подготовлены к приему учеников.

По информации министра, с учетом эпидемситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором, только их соблюдение позволит провести учебный год в очном режиме.

Планов по переводу учебы в дистанционный формат сейчас нет, учителя никто не заменит.