С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры

Автор: Александр Селиванов
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День знаний в России пройдет в традиционном формате.

По сообщению министра просвещения России Сергея Кравцова на общероссийском родительском собрании, День знаний в России состоится в традиционном формате, очно. Двери учебных заведений откроются для 17 млн школьников. Все школы уже подготовлены к приему учеников.

По информации министра, с учетом эпидемситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором, только их соблюдение позволит провести учебный год в очном режиме.

Планов по переводу учебы в дистанционный формат сейчас нет, учителя никто не заменит.

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