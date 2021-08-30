В США хотят взыскать сотни тысяч долларов с живущего в России Стивена Сигала

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обнаружила факт сокрытия Стивеном Сигалом вознаграждения за рекламу криптовалюты и пытается взыскать с актера $200 тысяч в качестве штрафа.

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При этом ранее Стивен Сигал уже соглашался выплатить США компенсацию за нарушения в $330 тысяч, однако перечислил лишь $75 тысяч.

С 2016 года Сигал, получивший известность благодаря ролям в голливудских фильмах, имеет российское гражданство и владеет компанией, занимающейся «зрелищно-развлекательной деятельностью в Москве.