В США хотят взыскать сотни тысяч долларов с живущего в России Стивена Сигала

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обнаружила факт сокрытия Стивеном Сигалом вознаграждения за рекламу криптовалюты и пытается взыскать с актера $200 тысяч в качестве штрафа.
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29.08.2021 86
При этом ранее Стивен Сигал уже соглашался выплатить США компенсацию за нарушения в $330 тысяч, однако перечислил лишь $75 тысяч.
С 2016 года Сигал, получивший известность благодаря ролям в голливудских фильмах, имеет российское гражданство и владеет компанией, занимающейся «зрелищно-развлекательной деятельностью в Москве.