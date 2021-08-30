Сергей Перминов поучаствовал в юбилейной конференции парламентов Балтики

Сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 30 августа участвует в 30-й Парламентской конференции стран Балтийского моря (ПКБМ).

Мероприятие «Устойчивая демократия – как встретить меняющийся мир» проходило под председательством Королевства Швеция. В формате видеоконференции участники обсудили вопросы сотрудничества в регионе Балтийского моря, демократии в медиа-ландшафте, изменения климата и биоразнообразия.

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В программу также включена Церемониальная сессия в честь 30-летия ПКБМ. Экс-председатели конференции провели круглый стол совместно с молодежным представительством по теме «Парламентское сотрудничество в регионе Балтийского моря вчера, сегодня и завтра».

Цели Парламентской конференции стран Балтийского моря – развитие сотрудничества между национальными и региональными парламентами региона, взаимодействие на уровне правительств и законодательных органов, и многое другое.

Постоянными членами ПКБМ являются Федеральное Собрание Российской Федерации, парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также некоторые региональные парламенты этих стран, в том числе от России.