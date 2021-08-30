Днем местами пройдут небольшие дожди. Температура +7…+12°C ночью и +16..+21°C днем.

Лето покидает Ленобласть, оставляя теплую и облачную погоду. Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона 31 августа. Последний день августа на территории региона будет облачным. Днем местами пройдут небольшие дожди. Температура +7…+12°C градусов ночью и +16..+21°C днем.

Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/с.