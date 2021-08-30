Две дороги к железнодорожной станции Рябово отремонтированы

Работы проведены по заказу «Ленавтодора». Протяженность нового покрытия составляет почти один километр.

Первый подъезд обеспечивает транспортную связь Рябово с Московским шоссе, а второй — выводит транспорт на Пельгорское шоссе с другой стороны поселка.

Обновление дороги прошло по заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».