Любительница грибов потерялась на болоте около деревни Васкелово. Квадрокоптеры с тепловизором быстро обнаружили женщину.

Ушла за грибами — вернулась со спасателями: во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вызволили из леса заблудившуюся грибницу. Женщина потерялась на болоте около деревни Васкелово. Специалисты при помощи квадрокоптеров с тепловизором быстро нашли местоположение женщины и за три часа вернули ее к близким.

Возвращаться пешком пришлось по болотистой местности. Женщина осталась без грибов — зато жива и здорова.

Грибных дел мастер: как выжить в лесу при сборе грибов, если ты потерялся.