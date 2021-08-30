Под Всеволожском при помощи квадрокоптеров нашли потерявшуюся петербурженку

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Любительница грибов потерялась на болоте около деревни Васкелово. Квадрокоптеры с тепловизором быстро обнаружили женщину.

Ушла за грибами — вернулась со спасателями: во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вызволили из леса заблудившуюся грибницу. Женщина потерялась на болоте около деревни Васкелово. Специалисты при помощи квадрокоптеров с тепловизором быстро нашли местоположение женщины и за три часа вернули ее к близким.

Возвращаться пешком пришлось по болотистой местности. Женщина осталась без грибов — зато жива и здорова.

Грибных дел мастер: как выжить в лесу при сборе грибов, если ты потерялся.

Вам будет интересно
Под Всеволожском при помощи квадрокоптеров нашли потерявшуюся петербурженку спасатели, потерявшиеся люди, квадрокоптер, грибники, Всеволожский район
В Ленобласти прошли учения по поиску пропавших в лесу грибников
В Ленобласти с каждым днем ищут все больше заблудившихся любителей "тихой охоты". Тосненский поисково-спасательный отряд организовал 27 августа учения по поиску...
27.08.2021 178
Автор