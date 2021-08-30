Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Ленинградской области поделились фотографиями грибами-рекордсменами. Некоторые из них с трудом получается держат в одной руке.

Своим урожаем ленинградцы похвастались в группе Мой Сосновый Бор.

Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами Ленобласть, грибы, грибникиФото: Мой Сосновый Бор
Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами Ленобласть, грибы, грибникиФото: Мой Сосновый Бор
Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами Ленобласть, грибы, грибникиФото: Мой Сосновый Бор
Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами Ленобласть, грибы, грибникиФото: Мой Сосновый Бор
Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами Ленобласть, грибы, грибникиФото: Мой Сосновый Бор

Хроники с грибных мест Ленобласти мы публикуем регулярно. Ранее мы писали о богатом грибном урожае, собранном местными жителями в лесах Лодейнопольского, Ломоносовского, Выборгского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Волховского районов.

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