Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами

Жители Ленинградской области поделились фотографиями грибами-рекордсменами. Некоторые из них с трудом получается держат в одной руке.

Своим урожаем ленинградцы похвастались в группе Мой Сосновый Бор.

Фото: Мой Сосновый Бор Фото: Мой Сосновый Бор Фото: Мой Сосновый Бор Фото: Мой Сосновый Бор Фото: Мой Сосновый Бор

Хроники с грибных мест Ленобласти мы публикуем регулярно. Ранее мы писали о богатом грибном урожае, собранном местными жителями в лесах Лодейнопольского, Ломоносовского, Выборгского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Волховского районов.