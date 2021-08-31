Капиталы растут: в 2021 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области больше копят в Сбере при помощи страхования

В 2021 году клиенты СК «Сбербанк страхование жизни» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще формировать сбережения при помощи накопительного страхования жизни (НСЖ).

С начала года 4 тыс. человек стали держателями полисов против 2,7 тыс. за аналогичный период прошлого года. Каждый четвертый накопитель моложе 45 лет, однако некоторые программы более востребованы у старшего поколения. При этом средняя сумма накоплений выросла до 1,2 млн рублей.

Самой популярной в 2021 году оказалась программа НСЖ «Семейный актив»: на неё пришлось 60% от общего количества договоров. Полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем и передать капитал детям к определённому возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора. Эту программу чаще выбирают женщины — в 55% случаев. Каждый третий держатель полиса моложе 45 лет. В 2021 году число тех, кто формирует сбережения при помощи программы старше 55 лет, выросло почти вдвое.

В 2021 году каждый третий договор жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили по программе НСЖ «Как зарплата». С помощью такого полиса можно сформировать сбережения, а затем получать ежемесячные рентные выплаты (пожизненные или в течение зафиксированного в договоре срока). При наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплату или полный возврат страховых взносов. Как и в 2020 году, чаще всего (80% от общего количества договоров) копят при помощи этой программы клиенты старше 56 лет. В 65% случаях этот полис для накоплений выбирают женщины.

Сформировать финансовый резерв на различные цели позволяют все программы накопительного страхования жизни от «Сбербанк страхование жизни». Клиенты страховой компании копят на оплату образования, передачу капитала, крупные покупки, пенсию. Как правило, при помощи НСЖ люди формируют накопления в течение 6-10 лет, каждый пятый делает выбор в пользу более долгосрочных стратегий — от 16 лет.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «В 2021 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области ищут новые способы защитить и преумножить свой капитал в непростой экономической ситуации. На помощь приходит накопительное страхование жизни (НСЖ): этот инструмент позволяет формировать денежный резерв и пользоваться страховой защитой. Мы продолжаем менять параметры наших программ НСЖ, чтобы клиенты могли самостоятельно добавлять или исключать риски. С начала года почти 4 тыс. клиентов доверили свои средства “Сбербанк страхование жизни”, а средняя сумма накоплений увеличилась на 200 тыс. рублей — до 1,2 млн рублей. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении СберБанка или в мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Активнее остальных договоры НСЖ оформляли жители Московского региона (32% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5,4%), Самарской области (2,5%) и Пермского края (2,4%). СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует свыше 420 тыс. договоров НСЖ.