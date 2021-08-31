Российским водителям напомнили об изменениях, ожидающих их в сентябре

В сентябре российских водителей ожидают несколько нововведений, включая гаражную амнистию и обжалование штрафов в удаленном формате.

С 1 сентября 2021 года в России автовладельцы получат возможность обжаловать в удаленном формате штрафы, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Эта функция будет доступна на сайте госуслуг, сообщает «Парламентская газета». Постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете и в течение недели после входа владельца на «Госуслуги». В противном случае документ отправят по почте.

В сентябре знак «Фотовидеофиксация» 8.23, который предупреждает водителей о камере, заменят знаком 6.22. Последний не указывает конкретное место расположения аппарата. Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, снимаемый камерой, и на въезде в населенные пункты.

С сентября 2021-го упростят процесс предоставления участков земли владельцам гаражей, которые были возведены до конца 2004 года. Таким образом, под кадастровый учет попадут земля и гараж. По новому закону амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа, однако объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а участок под ними должен быть государственным или муниципальным.

С 16 сентября автопроизводителей в России и странах-членах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые авто системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за дефицита комплектующих. Данное постановление будет иметь силу до конца текущего года.

С 1 октября диагностические карты с истекающим сроком действия с 1 февраля по 30 сентября этого года будут считаться недействительными.

С сентября по ноябрь для автошкол подготовят новые учебные программы. Будущим водителям расскажут, как не рисковать на трассах, а также принимать быстрые и верные решения на скоростных дорогах.

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Поиск угнанных и уехавших с места аварии автомобилей теперь станет проще благодаря комплексу «Паутина». Он поможет обобщить данные с видеокамер в разных российских регионах. Подключить к комплексу все камеры власти намерены до конца 2021 года.