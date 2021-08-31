По информации ivbg.ru, 31 августа около 02:00 в полицию Выборгского района сообщили о госпитализации 47-летнего бездомного из Приморска с ожогами почти трети тела.

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Пострадавший сам обратился за помощью в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги головы, груди, кистей, коленей.

По словам мужчины, он зашел переночевать в заброшенный сарай на улице Вокзальной в Приморске. Чтобы согреться, развел костер и заснул рядом. Огонь добрался до спящего.