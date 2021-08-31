Ленобласть подготовит кадры для судо- и авиастроения

Губернатор Ленобласти на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете обсудил с Секретарем Совета Безопасности РФ вопросы подготовки кадров.

Как сообщил Александр Дрозденко, на базе Сосновского центра образования в Приозерском районе уже создан инженерный класс. Там работает четыре класса ― «Компьютерное моделирование и проектирование», «Оптика лазеров», «Морская робототехника и судомоделизм» и «Экономика и управление».

«В этом году мы выделили средства из бюджета области на закупку оборудования, проведена реновация школы, построен дополнительный корпус. Образовательный процесс начнется уже завтра, уверен, что это вызовет огромный интерес у школьников, особенно у старшеклассников», ― уточнил глава региона.

В Ленобласти на приморской учебно-научной базе также создается Инновационный научно-технический центр «Санкт-Петербургского государственного морского технического университета».

Как уже ранее писал ivbg.ru, Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру. Чтобы поступить на проектную магистратуру, студентам нужно сдать вступительный экзамен, показать свою подготовку в области программной инженерии, а также пройти собеседование с ментором компании-партнера. Обучение бесплатное для студентов, заявку на поступление можно подать здесь, выбрав один из проектов.