МТС подготовила к началу учебного года специальное предложение для школьников Ленобласти и их родителей — бесплатную подписку на школьные учебники для новых пользователей НЕТАРИФ Junior. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении МТС Библиотека.

В рамках специального предложения при подключении НЕТАРИФ Junior до 31 октября 2021 года новые пользователи получают бесплатную подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior», которая предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор. База учебных пособий содержит все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим.

Подключить специальную детскую подписку НЕТАРИФ Junior можно на странице сайта или в приложении Мой МТС. Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в SMS. Подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior» также можно активировать в приложении Мой МТС в разделе Услуги – Доступные – Школа, выбрав нужный класс.