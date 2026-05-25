weather 15.4°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

Новости outside

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

Граница между Финляндией и Россией может быть открыта только после того, как Хельсинки получит уверенность, что Москва не использует иммигрантов или беженцев «в качестве оружия» против Финляндии, заявил финский лидер Александр Стубб в эфире Yle Radio Suomi.

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией - Финляндия откроет границу с Россией при отсутствии риска наплыва беженцев
Фото: freepik

По словам Стубба, такая уверенность должна быть получена от высшего политического руководства России.

Финляндия закрыла свою границу с Россией в ноябре 2023 года до дальнейшего уведомления властей. Такое решение в Хельсинки объяснили резким наплывом мигрантов из третьих стран, которому, по мнению властей, содействовала Москва. Российские власти эти обвинения отвергали.

Вам будет интересно
В Финляндии продлят закон о пограничной безопасности
В четверг, 21 мая, стало известно, что власти Финляндии намерены продлить действие закона о пограничной безопасности, принятого на фоне ситуации на гр...
22.05.2026
379

Теги

Финляндия мигранты Россия граница
Новости Происшествия

Полиция нашла у дилера в холодильнике более 1,3 кг наркотиков

В Мурино полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В квартире задержанного в холодильнике найдены два полимерных контейнера с камнеобразным веществом общей массой 942,8 грамма и более 100 пакетиков, в которых содержалось порошкообразное и растительное вещество. Также изъяты электронные весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого составил более 1300 граммов.

Полиция нашла у дилера в холодильнике более 1,3 кг наркотиков - Задержан 35-летний мужчина.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Экспертиза показала, что в одном из контейнеров хранилось синтетическое наркотическое средство массой 226,1 грамма. Остальные изъятые вещества также будут исследованы.

Оперативники установили, что подозреваемый занимался незаконным сбытом наркотиков контактным способом на территории Петербурга и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
Полиция устроила масштабный рейд по цыганским домам в деревне Верхние Осельки
Полиция провела масштабный рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа. Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Лено...
22.05.2026
345

Теги

наркотики полиция Ленобласть Мурино

Популярное

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась

09:30 25.05.2026

В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку
В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку

07:30 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться