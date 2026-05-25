Граница между Финляндией и Россией может быть открыта только после того, как Хельсинки получит уверенность, что Москва не использует иммигрантов или беженцев «в качестве оружия» против Финляндии, заявил финский лидер Александр Стубб в эфире Yle Radio Suomi.

По словам Стубба, такая уверенность должна быть получена от высшего политического руководства России.

Финляндия закрыла свою границу с Россией в ноябре 2023 года до дальнейшего уведомления властей. Такое решение в Хельсинки объяснили резким наплывом мигрантов из третьих стран, которому, по мнению властей, содействовала Москва. Российские власти эти обвинения отвергали.