Банки поддержали Wildberries в конфликте с Visa и Mastercard

Банки заключили, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам.

— Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку, — сказано в сообщении пресс-службы Wildberries.

Компания 17 августа сообщила о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — системы быстрых платежей, карты «Мир», сервиса SberPay. Ретейлер объяснил, что разница в стоимости достигается с помощью низких комиссий при обработке операций российскими платежными системами. Комиссии международных платежных систем составляют 2%.

Mastercard и Visa раскритиковали решение компании о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries, а также пригрозила штрафами в 25 тысяч долларов при проведении таких операций. Ретейлер обвинил иностранные платежные системы в давлении на банки России.