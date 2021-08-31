Сейчас уже сложно удивить богатым уловом или «гигантскими» грибами, однако пользователи интернета показали самых необычных и вычурных представителей грибного царства.

В Ленобласти продолжается охота на грибы. Многие грибники хвастаются своей добычей в соцсетях — у кого-то получается найти грибы получше, а у кого-то побольше. А некоторые пользователи интернета делятся самыми необычными лесными находками, достойными отдельного места в музее. Об этом рассказали ЛенТВ24.

Сиамские близнецы "Ватрушка с павидлом" (Онния войлочная) "Ватрушка с павидлом" (Онния войлочная) Неопознанный шерстяной гриб Неопознанный шерстяной гриб Сиамские близнецы

Почитайте другие наши подборки про грибные находки: крошечные грибы голубого цвета нашли на Елагином острове – фото.

Фото: ленинградцы продолжают хвастаться найденными грибами-гигантами.

Фото: социальные сети, "Грибы и Грибники СПб".