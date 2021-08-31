«Аэрофлот» с октября начнет полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Рейсы откроются с 1 октября, продажа билетов уже открыта. Об этом передает компания.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября, — известно из сообщения.

Туроператоры также сообщают, что стоимость путевок в Египет должна существенно снизиться.