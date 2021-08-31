Сергей Перминов: «Россия намерена укрепить лидерство в топе зеленых экономик мира»

Парламент России уделяет пристальное внимание экологии, и в предстоящие годы страна не только удержит лидерство в «первой пятерке» экономик мира с минимальным «углеродным следом», но и постарается укрепить в ней позиции, считает сенатор РФ Сергей Перминов.

Об этом Сергей Перминов заявил в понедельник, 30 августа в ходе прений по итогам отраслевой сессии 30-й Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

В своем выступлении сенатор от Ленобласти Сергей Перминов напомнил о масштабных проектах, реализуемых при участии субъекта Федерации и партнерской федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания в регионе Балтийского моря в интересах всей Европы в соответствии с самыми жесткими экологическими стандартами.

Сенатор поблагодарил партнеров из федеральной земли (прежнего министра-президента Мекленбурга Эрвина Зеллеринга и нынешнюю – Мануэлу Швезиг) за последовательную позицию в диалоге, внимание к экологии и четкое движение в русле поддержания экологического разнообразия: «Мы настолько погрузились с коллегами в вопрос, что знали все места обитания в Балтийском бассейне редких видов растений и птиц».

«Российская экономика, энергетика, входят в мировой «топ-5» по «карбоновому следу», у нас используются источники генерации электроэнергии, имеющие минимальный след. Мы в парламенте уделяем этому пристальное внимание. У нас амбициозные планы, и мы сделаем все, чтобы не только сохранить лидерство в «пятерке» зеленых экономик, но даже передвинуться вверх в этом списке», — подчеркнул сенатор.

Коснувшись особенностей естественной абсорбции и депонирования «углеродного следа» в заболоченных местностях, Сергей Перминов подчеркнул, что в России сформировано жесткое экологическое законодательство, а в отношении болот действует особый режим охраны в каждом регионе, ограничивающий экономическую деятельность.

Обращаясь к перспективе перехода макрорегиона к шестому энергетическому укладу, сенатор РФ выразил уверенность в том, что, несмотря на инвестиции по Европейскому «Зеленому пакту» в размере 1 трлн евро в целях «экологического транзита» в энергетике, на сегодняшний день не существует альтернативы для полной замены ископаемого топлива в энергобалансе, что косвенно подтверждает тот же рост цен на уголь в Европе.

«Пока технологии не позволяют на 100 процентов отказаться от ископаемого топлива, нам необходимо использовать традиционные источники, чтобы затем найти новые. Совместными усилиями мы должны делиться технологиями, использовать имеющиеся трубопроводные системы, чтобы обеспечивать такой переход. Энергия – это процесс, состоящий из длинных технологических цепочек, в которых совместной работой мы сможем обеспечить наш общий энергетический переход», — заключил Перминов.

Темами обсуждения 30-й Конференции, которая прошла в режиме одного дня по видеоконференцсвязи под председательством Королевства Швеция и лейтмотивом «Устойчивая демократия – как встретить меняющийся мир», стали сотрудничество в регионе Балтийского моря, демократия в меняющемся медиа-ландшафте, изменение климата и биоразнообразие, отчеты докладчиков ПКБМ.