Сергей Перминов: «Россия намерена укрепить лидерство в топе зеленых экономик мира»

Парламент России уделяет пристальное внимание экологии, и в предстоящие годы страна не только удержит лидерство в «первой пятерке» экономик мира с минимальным «углеродным следом», но и постарается укрепить в ней позиции, считает сенатор РФ Сергей Перминов.
Об этом Сергей Перминов заявил в понедельник, 30 августа в ходе прений по итогам отраслевой сессии 30-й Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).
В своем выступлении сенатор от Ленобласти Сергей Перминов напомнил о масштабных проектах, реализуемых при участии субъекта Федерации и партнерской федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания в регионе Балтийского моря в интересах всей Европы в соответствии с самыми жесткими экологическими стандартами.
Сенатор поблагодарил партнеров из федеральной земли (прежнего министра-президента Мекленбурга Эрвина Зеллеринга и нынешнюю – Мануэлу Швезиг) за последовательную позицию в диалоге, внимание к экологии и четкое движение в русле поддержания экологического разнообразия: «Мы настолько погрузились с коллегами в вопрос, что знали все места обитания в Балтийском бассейне редких видов растений и птиц».
Коснувшись особенностей естественной абсорбции и депонирования «углеродного следа» в заболоченных местностях, Сергей Перминов подчеркнул, что в России сформировано жесткое экологическое законодательство, а в отношении болот действует особый режим охраны в каждом регионе, ограничивающий экономическую деятельность.
Обращаясь к перспективе перехода макрорегиона к шестому энергетическому укладу, сенатор РФ выразил уверенность в том, что, несмотря на инвестиции по Европейскому «Зеленому пакту» в размере 1 трлн евро в целях «экологического транзита» в энергетике, на сегодняшний день не существует альтернативы для полной замены ископаемого топлива в энергобалансе, что косвенно подтверждает тот же рост цен на уголь в Европе.
Темами обсуждения 30-й Конференции, которая прошла в режиме одного дня по видеоконференцсвязи под председательством Королевства Швеция и лейтмотивом «Устойчивая демократия – как встретить меняющийся мир», стали сотрудничество в регионе Балтийского моря, демократия в меняющемся медиа-ландшафте, изменение климата и биоразнообразие, отчеты докладчиков ПКБМ.