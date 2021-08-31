Видео: в Калгановке табун лошадей решил отправиться на волю

Очевидцы запечатлели на кадрах необычный случай — целое стадо лошадей, выстроившись в ряд, бежали по трассе в районе деревни Калгановка.
Инцидент произошел во вторник, 31 августа в районе 18:00 в деревне Калгановка Лужского района.
Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Вероятно, табун покинул местную лошадиную ферму.
Вам будет интересно
Полицейский получил ножевое ранение область шеи, спасая девочку-подростка от падения с высоты. Об этом сообщает портал Фонтанка во вторник, 31 августа...
31.08.2021 41