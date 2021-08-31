Видео: в Калгановке табун лошадей решил отправиться на волю

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы запечатлели на кадрах необычный случай — целое стадо лошадей, выстроившись в ряд, бежали по трассе в районе деревни Калгановка.

Инцидент произошел во вторник, 31 августа в районе 18:00 в деревне Калгановка Лужского района.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Вероятно, табун покинул местную лошадиную ферму.

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31.08.2021 41
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