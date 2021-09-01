На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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30.07.2021 5333
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 669 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к Выборг №1 км 0-4 ограничение скорости движения из г. Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 128-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-45, 95-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 0-30, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 9-57, км 75-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 34-44 (новое направление) ограничение скорости движения в направлении г. Пскова с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков и быстротоков.