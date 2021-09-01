Врач-диетолог рассказала, что должно быть в завтраке школьника после долгого отдыха

Как сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik, недели после долгого отдыха являются сложными для организма.
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Поэтому школьникам нужно получать на завтрак витамины группы B.
«Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», – рассказала Елена Соломатина
Также активизировать мозг по утрам учащимся в школах помогут яйца. Желток содержит предшественник ацетилхолина – холин. А ацетилхолин обеспечивает сигнал между нейронами.