Врач-диетолог рассказала, что должно быть в завтраке школьника после долгого отдыха

Как сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik, недели после долгого отдыха являются сложными для организма.

Вам будет интересно Крошечные грибы голубого цвета нашли на Елагином острове – фото Фотограф Антон Кубышкин заснял в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове необычный и очень маленький гриб голубого цвета. Гриб практически... 31.08.2021 120

Поэтому школьникам нужно получать на завтрак витамины группы B.

«Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», – рассказала Елена Соломатина

Также активизировать мозг по утрам учащимся в школах помогут яйца. Желток содержит предшественник ацетилхолина – холин. А ацетилхолин обеспечивает сигнал между нейронами.