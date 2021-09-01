Александр Дрозденко посетил торжественную линейку школе в Пустомерже

Пустомержская средняя школа в 2021 году она празднует новоселье. На строительство нового здания направили 540 млн рублей.

«Это событие, которого мы давно ждали. Двойной праздник для Пустомержи — День знаний и день открытия новой школы. Я желаю ребятам, первоклассникам, чтобы школа стала для вас вторым домом, где хочется и учиться, и играть, и дружить. Берегите свою школу», ― сказал Александр Дрозденко.

Пустомержская средняя школа работает с 1963 года, но в 2021 году ее открыли после полной реконструкции. В здании школы и на пришкольной территории создана вся необходимая инфраструктура для образовательной деятельности. Также в школе оборудована безбарьерная среда, обеспечен физический доступ во все необходимые помещения для лиц с ОВЗ и инвалидов различных нозологий.

Отметим, что всего же до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ. Также 98 новых образовательных объектов на территории всей Ленобласти откроются уже 1 сентября: новые научные и учебные центры, в том числе два «Кванториума» и 24 «Точки Роста».