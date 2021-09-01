Сергей Перминов подвел итоги 30-й Парламентской конференции Балтийского моря

Как сообщал ivbg.ru, сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 30 августа участвует в 30-й Парламентской конференции стран Балтийского моря (ПКБМ).
По словам Перминова, ПКБМ – это коммуникационная площадка, на которой вырабатывается совместный подход к решению политических и социально-значимых вопросов между городами и государствами бассейна Балтийского моря.
В повестке работы конференции – решение конкретных, насущных задач городов и государств бассейна Балтийского моря. Решения эти носят рекомендательный характер, однако на 100% содержательны и описывают конкретные механизмы, что и в каких случаях делать шаг за шагом.
Однако политический подтекст все же дает о себе знать. Имеют место попытки уйти от решения насущных вопросов в области культуры и социальной сферы к обсуждению внутриполитических вопросов суверенных государств.
Все же, как отметил сенатор, парламентская линия меньше всего подвержена жесткой политизации, а отношения между участниками конференции конструктивные.
Кроме того, участники ПКБМ обсуждали развитие туризма, миграционную политику, эффективные практики борьбы с COVID-19, признание российской вакцины в Европе.
По словам сенатора, в Европу передали надлежащие документы. В России готовы к взаимному признанию. Также, несмотря на рекомендательный характер, реализация решений ПКБМ контролируются разными уровнями власти и ведомствами.