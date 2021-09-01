Сергей Перминов подвел итоги 30-й Парламентской конференции Балтийского моря

Как сообщал ivbg.ru, сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 30 августа участвует в 30-й Парламентской конференции стран Балтийского моря (ПКБМ).

По словам Перминова, ПКБМ – это коммуникационная площадка, на которой вырабатывается совместный подход к решению политических и социально-значимых вопросов между городами и государствами бассейна Балтийского моря.

«Основная цель и задача – создание интерфейса, где все могут общаться со всеми, для того, чтобы их совместное проживание в бассейне одного моря было комфортным и понятным как с точки зрения правил, так и практики применения этих правил», – отметил Сергей Перминов

В повестке работы конференции – решение конкретных, насущных задач городов и государств бассейна Балтийского моря. Решения эти носят рекомендательный характер, однако на 100% содержательны и описывают конкретные механизмы, что и в каких случаях делать шаг за шагом.

Однако политический подтекст все же дает о себе знать. Имеют место попытки уйти от решения насущных вопросов в области культуры и социальной сферы к обсуждению внутриполитических вопросов суверенных государств.

«Вчера очень долго обсуждалась повестка по Беларуси, что, как мне кажется, не является хорошим примером», – поделился Сергей Перминов

Все же, как отметил сенатор, парламентская линия меньше всего подвержена жесткой политизации, а отношения между участниками конференции конструктивные.

Кроме того, участники ПКБМ обсуждали развитие туризма, миграционную политику, эффективные практики борьбы с COVID-19, признание российской вакцины в Европе.

«Для нас, для Российской Федерации, вопрос очень прост и понятен. Мы открыты для того, чтобы наша вакцина была признана Европейской медицинской ассоциацией, если говорить сейчас применительно к Европе», – подчеркнул Сергей Перминов

По словам сенатора, в Европу передали надлежащие документы. В России готовы к взаимному признанию. Также, несмотря на рекомендательный характер, реализация решений ПКБМ контролируются разными уровнями власти и ведомствами.

«Если говорить о практическом применении и практической пользе от участия парламентариев с территории РФ в подобного рода объединениях, организациях, конференциях, то я Вам могу сказать абсолютно точно: это чрезвычайно эффективно и полезно», – заключил Сергей Перминов