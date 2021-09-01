На мосту в Подпорожье строители приступили к монтажу пролетного строения

Ход работ оценил заместитель председателя правительства по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Харлашкин.

«Строители набрали хороший темп. Мы сегодня уверенно говорим о том, что рабочее движение здесь откроется через два года, а не в 2026 году, как предусмотрено контрактом», — подчеркнул Сергей Харлашкин.

Заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Общая стоимость стройки составляет около четырех млрд рублей. Запустить движение по новому мосту планируется в 2023 году вместо 2026.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».