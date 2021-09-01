2 и 3 сентября ожидаются небольшие магнитные бури. Охотники за северным сиянием уже готовят фотоаппараты и собираются занять укромное место у Волоярки или Ладоги.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) опубликовала прогноз магнитной активности, пик которой придется на начало сентября. 2 и 3 сентября ожидаются небольшие магнитные бури. В четверг, 2 сентября возмущения достигнут уровня слабой силы около 6:00 утра. Следующий магнитный всплеск будет в пятницу, 3 сентября около полуночи. Весь остальной сентябрь вплоть до 28 числа магнитных бурь не ожидается.
Охотники за северным сиянием уже готовят фотоаппараты и собираются занять укромное место у Волоярки или Ладоги.
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