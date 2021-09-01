Мусоровозы в Ленобласти становятся законопослушными, подтверждено рейдами

Очередной рейд эконадзора и сотрудников ГИБДД прошел в Гатчинском районе. Выявлен всего один нарушитель

Мусоровоз нарушитель не смог представить документы на перевозку 25 кубометров строительных отходов, за что был привлечен к административной ответственности.

«Все больше перевозчиков стали соблюдать законные требования к перемещению отходов производства и потребления в регионе, а это значит, что и нелегальных свалок будет соразмерно меньше», — отмечают в областном эконадзоре.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начнут выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.