В Выборге начал работать первый технопарк «Кванториум»

«Кванториум» открылся на базе средней школы №10. На учебно-лабораторное оборудование, ремонтные работы и обновление мебели «ушло» более 36 млн рублей.

В «Школьном Кванториуме» полностью обновлены кабинеты физики, химии, биологии, географии, информатики и технологии. В новых условиях будут учиться все ученики 5-11 классов школы, а это почти 600 учеников.

«По-новому будет строиться изучение таких предметов как физика, химия, биология. Учителя физики, химии и биологии прошли профессиональную переподготовку. В нашей школе также откроются кабинеты технологии, информатики и географии, — рассказывает директор СОШ №10 г. Выборга Ольга Лобанкова.

При этом по дополнительным образовательным программам естественно-научного цикла «Инженерная графика», «3D-моделирование» и «Робототехника» смогут обучаться и дети из других школ.

Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Ранее «Кванториумы» были открыты во Всеволожске, Кировске и Кингисеппе.