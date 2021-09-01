Новый мост через реку Свирь сдадут на три года раньше

Ход строительства крупного объекта проконтролировал зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти в среду, 1 сентября, сейчас на объекте ведется монтаж пролетного строения.

«Строители набрали хороший темп. Мы сегодня уверенно говорим о том, что рабочее движение здесь откроется через два года, а не в 2026 году», — рассказал Сергей Харлашкин.