Новый мост через реку Свирь сдадут на три года раньше

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Ход строительства крупного объекта проконтролировал зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти в среду, 1 сентября, сейчас на объекте ведется монтаж пролетного строения.

«Строители набрали хороший темп. Мы сегодня уверенно говорим о том, что рабочее движение здесь откроется через два года, а не в 2026 году», — рассказал Сергей Харлашкин.

Сумма затраченных средств на строительство данного моста составила порядка 4 млрд рублей. Мост протяженностью 727 метров соединит берега реки Свирь.

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01.09.2021 34
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