Петербурженка показывала оголенную грудь во время импровизированной фотосессии на мотоцикле — видео

Автор: Александр Селиванов
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Молодая дама решила немного оголиться для эффектной фотографии.

В телеграм-канале Пингвин появилась видеозапись, на которой девушки решили пофотографироваться на байке. В какой-то момент блондинка решила оголить свою грудь, для более эффектного снимка.

Похоже прохожие ничуть не смутили девушку, а комментаторы даже поддержали ее за смелость.

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31.08.2021 559
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