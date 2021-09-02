Число стран, которые становятся доступны для отдыха жителей России, увеличивается. С 27 августа россияне, в том числе и ленинградцы, привитые «Спутником» могут отправится в Пхукет и Самуи в Таиланде. Куда еще могут отправится жители Ленобласти, сколько будет стоить перелет и проживание в гостинице, читайте в нашем материале.

Стоимость минимального перелета из Северной столицы в пункт назначения рассчитывался на сайте Tutu.ru в период с седьмого по 14 октября 2021 года.

Страны ближнего зарубежья

Армения Минимальная цена перелета из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно составляет примерно 15 511 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 1 900 рублей, в четырехзвездочном — 3 500 рублей.