Число стран, которые становятся доступны для отдыха жителей России, увеличивается. С 27 августа россияне, в том числе и ленинградцы, привитые «Спутником» могут отправится в Пхукет и Самуи в Таиланде. Куда еще могут отправится жители Ленобласти, сколько будет стоить перелет и проживание в гостинице, читайте в нашем материале.
Стоимость минимального перелета из Северной столицы в пункт назначения рассчитывался на сайте Tutu.ru в период с седьмого по 14 октября 2021 года.
Страны ближнего зарубежья
Армения
Минимальная цена перелета из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно составляет примерно 15 511 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 1 900 рублей, в четырехзвездочном — 3 500 рублей.
Правила въезда: для посещения страны виза не требуется. Въехать можно при наличии отрицательного ПЦР-тестом, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в место назначения, или с сертификатом о вакцинации, при условии, что после второй прививки прошло не меньше 14 дней.
Что посмотреть: Ереван, гору Арарат, озеро Севан, древние крепости и монастыри. Также стоит уделить время на посещение рынков с местными продуктами.
Грузия
Минимальная цена перелета из Санкт-Петербурга в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле и обратно составляет около 29 260 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 1 500 рублей, в четырехзвездочном — 2 600 рублей.
Правила въезда: виза не нужна. Для посещения страны достаточно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до вылета.
Что посмотреть: Тбилиси, Батуми и другие туристические города, местные винодельни, древние монастыри и горы.
Азербайджан
Минимальная цена перелета из Санкт-Петербурга в Баку с пересадкой в Стамбуле и обратно составляет 25 580 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 200 рублей, в четырехзвездочном — 3 500 рублей.
Правила въезда: безвизовый въезд, но с наличием отрицательного теста на коронавирусную инфекцию и сертификатом о пройденной вакцинации.
Что посмотреть: достопримечательности Баку, археологический заповедник Гобустан, озеро Гейгель, храмы, дворцы и крепости в разных городах Азербайджана.
Узбекистан
Минимальная цена перелета из Санкт-Петербурга в Ташкент с пересадкой в Стамбуле и обратно составляет 32 800 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 000 рублей, в четырехзвездочном — 8 000 рублей.
Правила въезда: виза не требуется, достаточно иметь результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до отправления.
Что посмотреть: старинные дворцы в Самарканде, зоопарк, музей искусств и местные базары в Ташкенте, мавзолеи и медресе в Бухаре, а также пещеру Хазрати Довуд.
Киргизия
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Бишкек с пересадкой в Стамбуле и обратно составляет 26 250 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 3 500 рублей, в четырехзвездочном — 4 000 рублей.
Правила въезда: безвизовый въезд, но с наличием либо сертификата о вакцинации против COVID-19, отрицательным тестом на коронавирус.
Что посмотреть: горные хребты Тянь-Шаня и Памира, руины древнего укрепления Кошой-Коргон, озера Иссык-Куль и Сонкель, а также термальные источники.
Страны Балканского полуострова
Хорватия
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Загреб с пересадкой в Варшаве и обратно составляет 18 645 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 5 500 рублей, в четырехзвездочном — 8 000 рублей.
Правила въезда: с летнего периода правила въезда ожесточились. Теперь жителям России необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, требуется виза и ваучер отеля, а также следует заполнить специальную анкету.
Что посмотреть: Плитвицкие озера, Дворец Диоклетиана, Амфитеатр Пулы, Княжий двор в Дубровнике и национальный парк Корнати на островах.
Черногория
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Тиват с пересадкой в Белграде и обратно составляет 45 830 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 000 рублей, в четырехзвездочном — 7 000 рублей.
Правила въезда: безвизовый доступ для россиян. Правила въезда также изменились — нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест коронавирус.
Что посмотреть: замок Буча, гору Ловчен, старый город Будвы, озеро Шкодер и Каньон реки Тары.
Албания
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Тирану с пересадкой в Варшаве и обратно составляет 29 920 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 700 рублей, в четырехзвездочном — 4 500 рублей.
Правила въезда: до конца 2021 года туристам из России виза не требуется. Для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест.
Что посмотреть: Парк Святого Прокопия, Замок Петрела, Скадарское озеро, Долина Валбоны, Берат, Крепость Лекурси, Древняя Аполлония Карстовый источник Syri I Kalter, Замок Дурреса с Венецианской башней и амфитеатр, Мечети Корчи, Замок Круи, Исторический центр Гирокастры, Национальный парк Дрилона, Порто-Палермо.
Сербия
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Белград с пересадкой в Амстердаме и обратно составляет 16 450 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 3 500 рублей, в четырехзвездочном — 4 600 рублей.
Правила въезда: виза не требуется, если путешествие будет длиться меньше 30 дней. Для посещения страны необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 48 часов до вылета.
Что посмотреть: высокогорный массив Стара Планина, Овчарско-Кабларское ущелье, Лазарев каньон, Национальный парк Тара, Каньон реки Увац, старые крепости и монастыри и современные граффити в Белграде.
Босния и Герцеговина
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Сараево с пересадкой в Стамбуле и обратно составляет 26 980 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 400 рублей, в четырехзвездочном — 5 600 рублей.
Правила въезда: для коротких поездок менее чем на 30 дней виза не нужна. Необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-тест с отрицательным результатом.
Что посмотреть: военный туннель в Сараево, Латинский мост, деревушка Медугорье, крепость Врандук, Мечеть Гази-Хосревбея, Национальный парк Сутьеска, Площадь Маркале.
Страны шенгенской зоны
Венгрия
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Будапешт с пересадкой в Варшаве и обратно составляет 16 450 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 3 500 рублей, в четырехзвездочном — 5 000 рублей.
Правила въезда: требуется шенгенская виза и сертификат о вакцинации.
Что посмотреть: озера Балатон и Хевиз, древние укрепления, дворцы, памятники и барочные кварталы Будапешта, Эгерская крепость, национальный парк Бюкк.
Греция
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Афины с пересадкой в Амстердаме и обратно составляет 22 800 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 500 рублей, в четырехзвездочном — 5 500 рублей.
Правила въезда: обязательна шенгенская виза. Для въезда в страну необходимо сделать ПЦР-тест не раньше чем за 72 часа до вылета и заполнить специальную анкету. После прилета возможно повторное тестирование.
Что посмотреть: крупнейшее в Европе ущелье Самария, Храм Зевса Олимпийского, Афон, монастыри Метеоры, Афинский Акрополь, Парфенон и маленькие городки с белыми домами.
Болгария
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Софию с пересадкой в Варшаве и обратно составляет 17 740 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 500 рублей, в четырехзвездочном — 4 000 рублей.
Правила въезда: требуется шенгенская виза. Въезд возможен при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или с отрицательным ПЦР, сделанным не меньше чем за 72 часа до прибытия.
Что посмотреть: средневековые монастыри и крепости, семь Рильских озер, природный парк Кайлык, Белоградчикские скалы, пещера Магура, музей вина в городе Плевен и долину роз.
Восточные страны
Турция
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно с пересадкой в Москве составляет 20 050 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 500 рублей, в четырехзвездочном — 4 000 рублей.
Правила въезда: виза не нужна, если поездка будет короткой. Для посещения Турции необходим отрицательный ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.
Что посмотреть: дворцы, мечети и соборы в Стамбуле, археологический стамбульский музей, Парк Гюльхане, Гранд-базар, Каппадокия и национальный парк Гёреме, город Дальян, руины Пергама, Дюденские водопады, амфитеатр Аспендоса и гора Немрут-Даг.
Египет
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Каир и обратно с пересадкой в Москве составляет 26 660 рублей (без багажа). Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 3 000 рублей, в четырехзвездочном — 4 500 рублей.
Правила въезда: визу можно получить на месте, заплатив за нее 25 долларов. требуется сертификат о вакцинации, в котором со второй прививки прошло не менее 14 дней, или отрицательный ПЦР с печатью клиники и QR-кодом.
Что посмотреть: пирамиды Гизы, восточные каирские базары, Луксорский и Карнакский храмы, Синай, Цветной каньон и подводную вертикальную пещеру Голубая дыра.
Тунис
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Тунис и обратно с пересадкой в Стамбуле составляет 25 450 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 3 000 рублей, в четырехзвездочном — 5 000 рублей.
Правила въезда: безвизовый въезд в страну, при котором передвижение возможно только в составе туристической группы. Также требуется сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета и заполнить специальную анкету.
Что посмотреть: тунисскую медину, амфитеатр в Эль-Джеме, пустыню Сахару и древний город Карфаген.
Далекие страны
Мексика
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Мехико и обратно с пересадками во Франкфурте-на-Майне и в Нью-Йорке составляет 73 070 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 500 рублей, в четырехзвездочном — 6 500 рублей.
Правила въезда: никаких текстов и сертификатов предоставлять не нужно. Для въезда достаточно заполнить специальную анкету и сделать запрос на получение электронной визы для путешествий на срок не более полугода.
Что посмотреть: древний город Монте-Альбан, город Коба, пирамиды Теотиуакана, Чичен-Ица, пирамиды Паленке, Ушмаль, Тулум, Сеноты, заповедник Рио Лагатос, госпиталь Осписио-Кабаньяс, парк Шкарет, дом Троцкого и музей Фриды Кало.
ЮАР
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Кейптаун и обратно с пересадкой во Франкфурте-на-Майне составляет 68 130 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 700 рублей, в четырехзвездочном — 7 500 рублей.
Правила въезда: в путешествиях продолжительностью меньше трех месяцев виза не нужна. Для посещения страны необходимо сделать ПЦР не ранее чем за 72 часа до въезда (путь занимает больше суток) и заполнить специальную электронную форму.
Что посмотреть: мыс Доброй Надежды, Драконовы горы, каньон реки Блайд, аквариум двух океанов, ботанический сад Кирстенбош, памятник всемирного наследия «Колыбель человечества», Вредефорт, пещеры Канго, транснациональный парк Лимпопо, а также заповедник внутри вулкана Пиланесберг.
Шри-Ланка
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Коломбо и обратно с пересадками в Москве и в Дохе составляет 62 350 рублей. Стоимость рассчитывалась от седьмого октября по седьмое ноября из-за возможного длительного пребывания на территории Шри-Ланки. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 500 рублей, в четырехзвездочном — 8 000 рублей.
Правила въезда: для въезда необходимо сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета, оформить страховку и получить онлайн-разрешение на въезд. Кроме того, требуется двухнедельная бронь в отеле с сертификатом Safe & Secure. Россияне, которые привиты «Спутником» имеют право свободно перемещаться. Те люди, которые не вакцинировались, будут на двухнедельном карантине, при котором на первый и седьмой день пребывания в стране придется сдать тест на коронавирус. Стоимость проверки включена в общий счет за проживание.
Что посмотреть: пик Адама, приют для диких слонов Пиннавела, пещерный буддийский храм Дамбулла, львиную крепость Сигирия, храм Зуба Будды в Канди, индуистский храм в Матале, любую чайную плантацию и сад специй.
Куба
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Гавану и обратно с пересадками в Стамбуле и Мадриде составляет 70 900 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 4 000 рублей, в четырехзвездочном — 7 500 рублей.
Правила въезда: виза не требуется тем путешественникам, кто не планирует задерживаться на Кубе больше трех месяцев. Для въезда требуется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета (учитывайте, что перелет с пересадками занимает около суток) и еще один после приземления. Кроме того, необходима страховка. Ее можно приобрести в здании аэропорта.
Что посмотреть: в настоящее время (момент написания материала) для туристов открыты Варадеро, Гавана, остров Кайо-Коко и пляжи. Большинство экскурсий не проводится из-за эпидемиологической обстановки. Желающие могут воспользоваться услугой джип-сафари за 80 долларов с человека и турами в национальный парк Топес-де-Кольянтес.
Бразилия
Минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Рио-де-Жанейро с пересадкой в Амстердаме и обратно с пересадкой в Париже составляет 85 740 рублей. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле — 2 500 рублей, в четырехзвездочном — 4 000 рублей.
Правила въезда: в поездках сроком меньше трех месяцев виза не требуется. Для посещения Бразилии необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до приезда (отметим, что время в пути составляет около полутора суток). Справка должна быть на английском и португальском языках. Также нужно будет заполнить декларацию.
Что посмотреть: джунгли Амазонки, горы Пан-ди-Асукар и Корковаду, статую Христа-Искупителя, парк Ибирапуэра, театр Амазонас, комплекс водопадов Игуасу, музей современного искусства в городе Нитерой, форт Копакабана и мост Жоселино Кубичека.