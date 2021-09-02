Обновление Колтушского шоссе переведено в ночной режим

Замена асфальта на десятикилометровом участке идет по заказу «Ленавтодора» в рамках нацпроекта.

В середине августа здесь был срезан изношенный асфальт и полностью уложен выравнивающий слой покрытия. Сейчас дорожники приступили к устройству верхнего слоя из усиленного асфальтобетона, разработанного по методу объемного проектирования.

К слову, Колтушское шоссе является одной из самых загруженных дорог Ленобласти — в сутки поток достигает 30 тысяч автомобилей. При этом на съезде с КАД в Янино образуются заторы. Именно поэтому работы на дороге идут по ночам, когда транспорта меньше, не будут собирать заторы.

Ремонт дороги ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».