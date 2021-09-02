Буренок оценивали как по внешним признакам: голова, выделенность ребер и вымя, что говорит о продуктивности животного, так и по количеству надоя молока.

Во Всеволожском районе 2 сентября прошла выставка главных кормилиц людей — «Белые ночи». Коровы оценивались как по внешним признакам: голова, выделенность ребер и вымя, это говорит о продуктивности животного, так и по количеству надоя молока.

На выставке показали 2 породы буренок: голштинскую, которая выделяется большим объемом производимого молока и айрширскую, у которой молоко насыщенно белком, более пригодным для создания сыров и сметаны. Об этом сообщает ЛенТВ24.