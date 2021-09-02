Система дополнительных премий коснется тех учителей, чьи ученики стали победителями и призерами олимпиад, а также кто имеет повышенную нагрузку по школьной работе.

На встрече с Ассоциацией молодых педагогов которая прошла во Всеволожском районе 2 сентября, Александр Дрозденко рассказал о дополнительных мерах поддержки самых активных преподавателей региона.

Система дополнительных премий коснется тех учителей, чьи ученики стали победителями и призерами олимпиад, а также кто имеет повышенную нагрузку по школьной работе. Система будет совершенствоваться.

Александр Дрозденко выразил заинтересованность в материальной поддержке активных и заинтересованных учителей. Об этом сообщает ЛенТВ24.