В Ленобласти преподавателям с большими нагрузками будут выплачивать премии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Система дополнительных премий коснется тех учителей, чьи ученики стали победителями и призерами олимпиад, а также кто имеет повышенную нагрузку по школьной работе.

На встрече с Ассоциацией молодых педагогов которая прошла во Всеволожском районе 2 сентября, Александр Дрозденко рассказал о дополнительных мерах поддержки самых активных преподавателей региона.

Система дополнительных премий коснется тех учителей, чьи ученики стали победителями и призерами олимпиад, а также кто имеет повышенную нагрузку по школьной работе. Система будет совершенствоваться.

Александр Дрозденко выразил заинтересованность в материальной поддержке активных и заинтересованных учителей. Об этом сообщает ЛенТВ24.

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02.09.2021 53
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