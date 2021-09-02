Дрозденко: Система образования — та отрасль, которая обязана постоянно развиваться

Губернатор Ленобласти встретился с Ассоциацией молодых педагогов.

«Система образования ― это та отрасль, которая обязана постоянно развиваться, она «обречена» на динамические изменения. Меняется всё ― и в первую очередь дети, они уже другие. Трансформируется и уровень образования, сейчас огромный объем информации», ― рассказал Александр Юрьевич.

Губернатор отметил, что система образования Ленобласти отвечает современным требованиям. В свою очередь молодые педагоги выступили с рядом инициатив: установить памятник учителям в Гатчине, провести региональный конкурс наставнических практик и другими. Затронули тему оплаты труда педагогов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что глава Ленобласти находится сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом во Всеволожском районе, где уже посетил «IT-куб» в Буграх, детские садики в Мурино и Буграх, школу №4 во Всеволожске и досуговый центр для детей и взрослых в Кудрово.