Почти 400 новых школьных автобусов вышли на дежурство в Ленобласти

Развозить детей в образовательные учреждения региона будут 399 новых автобусов.

«Сегодня в регионе полностью обеспечен необходимый подвоз детей в муниципальные школы. Все автобусы соответствуют требованиям безопасности. Маршруты их следования согласованы ГИБДД. Расширение и обновление автопарка очень важный вопрос. Появление новой техники всегда расширяет наши возможности», — отметил зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Как считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, обновление школьных автобусов будет способствовать реализации некоторых культурных и образовательных инициатив – например, «Пушкинской карты». Также это сделает более доступными для учеников различные экскурсии, посещение выставок и музеев.