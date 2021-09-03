Мужчина разбил окно квартиры, чтобы украсть бюджетный смартфон в Подпорожье

По информации ivbg.ru, 31 августа в полицию Подпорожского района обратилась жительница Подпорожья. В период с 08:00 до 09:00 к ней в квартиру на первом этаже проник неизвестный.

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Чтобы попасть в помещение, вор разбил одно из окон. Его добычей стал телефон HuaweiP20 Lite. Материальный ущерб хозяйка квартиры оценила в 16 000 рублей.

Подозреваемого задержали 1 сентября в 19:40 возле дома № 26 на улице Горького в Подпорожье. Им оказался 48-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).