За первые шесть месяцев 2021 года в России предотвращены 18 терактов

Об том сообщает глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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«Результатом системной работы по борьбе с терроризмом стало существенное снижение в России количества преступлений террористической направленности», – отметил Василий Пискарев

Однако в Государственной думе подчеркивают, что опасность распространения терроризма по миру не ослабевает. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о 44 предотвращенных терактах в 2020 году.