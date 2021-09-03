Россиян предупредили о штрафах за заготовки на зиму

Автор: Александр Селиванов
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Хранить законсервированные на зиму продукты допускается только в официально оформленных индивидуальных кладовых. Об этом РИА Недвижимость рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Он напомнил, что с 1 января в силу вступили новые поправки о мерах противопожарной безопасности.

— Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений, — заявил Паюшин.

По словам юриста, размещение любых предметов в местах общего пользования запрещено — за это нарушение предусмотрен штраф в размере 2-3 тыс. рублей. Паюшин уточнил, что предписание получает управляющая компания, но ей правонарушение обойдется дороже — штраф составит от шести до 15 тыс. рублей. Поэтому — в ее интересах найти истинного виновного.

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01.09.2021 139
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