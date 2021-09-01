Начиная с сегодняшнего дня в России вступил в силу новый ФЗ от 29.12.2020 №471. Теперь автолюбители имеют возможность обжаловать штрафы на портале «Госуслуг», выписанные при помощи электронной фиксации нарушений. Как это сделать и какие еще нововведения ждут автомобилистов, читайте в нашем материале.

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Новый федеральный закон №471″О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью два Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» позволяет автовладельцам подать жалобу по делу об административном нарушении в случае, когда произошла фиксация произошедшего на фото или видео. Обжалование штрафа доступно на портале «Госуслуг» в разделе «Транспорт и вождение». Для подачи жалобы необходимо описать ситуацию и приложить документы, подтверждающие вашу правоту. Можно направить прошение о пересмотре административного взыскания на сайт суда. Кроме того, копию решения по поданной вами жалобе есть вариант пересылать через «Госуслуги».

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки <…> может быть также подана в форме электронного документа <…> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — гласит ФЗ от 29.12.2020 №471.

Отметим, что по мнению Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око», фотовидеофиксаторы – самый эффективный способ поддержания безопасности на дорогах. По их данным, на участках дорог, где есть такие комплексы, показатели аварийности снижаются на 50%.

Также с 1 сентября в законную силу вступает постановление правительства №947, согласно которому нарушителя ПДД оповещают о наложении штрафа через Единый портал государственных услуг. Информация о наличии штрафа приходит на электронную почту, прикрепленную к личному кабинету пользователя «Госуслуг». Оповещение будет числится в общей системе как доставленное в следующих случаях:

с момента его размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг»;

с момента посещения оштрафованного государственного портала в течение семи календарных дней со дня размещения документа.

Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи (то есть оно появится в личном кабинете адресата на «Госуслугах»). Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на «Госуслуги» в течение семи дней со дня размещения документа.

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