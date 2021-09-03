Россияне назвали пропуск платежа по кредиту одной из основных причин стресса

Более 80% россиян заявили, что для них страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке — главный источник их «финансового» стресса.

Из данных банка следует, что 68% опрошенных среди основных причин стресса также выделили потерю работы и источников дохода. Чуть меньше — 67% — заявили, что боятся столкнуться с финансовым мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Факторы, которые в меньшей степени беспокоят россиян в отношении денежных вопросов — непредвиденные расходы, рост цен на продукты и недостаточная финансовая грамотность, говорится в исследовании.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян старше 20 лет. Среди опрошенных 60% — женщины, а 40% — мужчины.