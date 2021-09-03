Лжесотрудники банка украли 1,9 млн рублей у сотрудницы РЖД из Тосно

По информации ivbg.ru, 2 сентября в полицию Тосненского района обратилась 63-летняя жительница Тосно, работающая в железнодорожном депо.

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Ей на мобильный телефон звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками безопасности двух крупных российских банков. Они рассказали о фактах мошенничества на счетах и советовали для сохранности накоплений оформить кредит, а деньги перевести на сторонний, якобы надежный, счет.

Женщина поверила мошенникам, выполнила инструкции и перевела им 1,9 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.