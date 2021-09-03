Традиционная прямая линия с главой Ленобласти пройдет 6 сентября

Автор: Кира Нагорная
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Уже в этот понедельник, 6 сентября, Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.

Для ответов также приглашены главы районных администраций. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.

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18.08.2021 214
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