В ленинградском Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла торжественная линейка

Праздник в Мультицентре получился по-настоящему семейный.
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
Источник: lenobl.ru
По информации правительства Ленобласти, на празднике в честь шестого дня рождения Мультицентре социальной и трудовой интеграции собрались воспитанники и друзья учреждения.
Мультицентр поздравили руководители учреждения, «отцы-основатели», социальные партнеры и друзья.
Отмечается, что во время празднования друзья Мультицентра из 6-й общевойсковой Краснознаменной армии вручили ребятам настоящее знамя.
— Жизнь стремительно меняется ― новые планы, задачи и проекты приходят и уходят, но самыми важными и дорогими на свете всегда будут люди, которые находятся здесь и сейчас, ― отметила на линейке директор Мультицентра Ирина Дрозденко.
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19.08.2021 119