В администрации Красносельского района Петербурга провели обыски

Предварительно известно, что правоохранители нагрянули в здание администрации по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подробности инцидента пока неизвестны, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Предполагается, что причиной обыска стали контракт на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт в одной из школ. При их исполнении могли быть похищены средства из выделенного на эти цели бюджета.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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