В администрации Красносельского района Петербурга провели обыски

Предварительно известно, что правоохранители нагрянули в здание администрации по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности инцидента пока неизвестны, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Предполагается, что причиной обыска стали контракт на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт в одной из школ. При их исполнении могли быть похищены средства из выделенного на эти цели бюджета.

Обстоятельства случившегося выясняются.