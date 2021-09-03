В администрации Красносельского района Петербурга провели обыски

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Предварительно известно, что правоохранители нагрянули в здание администрации по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности инцидента пока неизвестны, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Предполагается, что причиной обыска стали контракт на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт в одной из школ. При их исполнении могли быть похищены средства из выделенного на эти цели бюджета.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Вам будет интересно
В администрации Красносельского района Петербурга провели обыски Петербург, обыск, мошенничество, Красносельский район
В деле о гибели сотрудника аттракциона на "Диво-острове" нашлись виновные
Правоохранители считают виновной в несчастном случае двадцатилетнюю сотрудницу парка развлечений. Именно она привела в действие аттракцион, приведший к трагедии. Ей...
03.09.2021 55
Автор