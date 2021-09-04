В машину скорой врезалась легковушка.

В Киришском районе Ленобласти столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Авария случилась на перекрестке проспекта Героев с улицей Энергетиков, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».

Из-за мощного удара скорая вылетела с дороги на тротуар и перевернулась. Пострадали четыре человека – водитель, фельдшер, врач и пациент. Их госпитализировали. Врачи также осмотрели людей из легковой машины, точное число пострадавших там неизвестно.