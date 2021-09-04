Четверо пострадали в ДТП с опрокинувшейся скорой в Киришах — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
20210904_5b61mpjmvvbifj1qapnf
Фото: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн

В машину скорой врезалась легковушка.

В Киришском районе Ленобласти столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Авария случилась на перекрестке проспекта Героев с улицей Энергетиков, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».

Из-за мощного удара скорая вылетела с дороги на тротуар и перевернулась. Пострадали четыре человека – водитель, фельдшер, врач и пациент. Их госпитализировали. Врачи также осмотрели людей из легковой машины, точное число пострадавших там неизвестно.

Вам будет интересно
Четверо пострадали в ДТП с опрокинувшейся скорой в Киришах — фото скорая помощь, Ленобласть, Киришский район, ДТП
В Волосовском районе легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фурой — погиб человек
Сообщается, что в результате аварии погиб 47-летний водитель Hyundai Solaris. В Волосовском районе Ленобласти, 4 сентября, произошло ДТП с трагическим исходом....
04.09.2021 68
Автор