В машину скорой врезалась легковушка.
В Киришском районе Ленобласти столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Авария случилась на перекрестке проспекта Героев с улицей Энергетиков, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».
Из-за мощного удара скорая вылетела с дороги на тротуар и перевернулась. Пострадали четыре человека – водитель, фельдшер, врач и пациент. Их госпитализировали. Врачи также осмотрели людей из легковой машины, точное число пострадавших там неизвестно.
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04.09.2021 68