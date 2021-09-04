Десять информационных стендов расскажут об известных людях, проживающих в Гатчине и приложивших руку к созданию истории города и Гатчинского района. Историю каждого человека можно узнать, наведя камеру на QR код.

В субботу, 4 августа, на театрально площади Гатчины торжественно открыли аллею «Жизнь замечательных людей». Десять информационных стендов расскажут об известных людях, проживающих в Гатчине и приложивших руку к создании истории города и Гатчинского района.

На стендах представлены следующие знаменитые гатчинцы: А.П. Ганнибал, Император Павел I, Императрица Мария Федоровна, К.Д. Ушинский, М.М. Иппалитов-Иванов, П.Е. Щербов, П.Н. Нестеров, А.И. Куприн, Мария Гатчинская и И. И. Шварц.

Историю каждого человека можно узнать, наведя камеру на QR код. Познавательный ролик расскажет о роли в вкладе каждого героя в судьбу Гатчины. Проект посвятили 225-летию Гатчины. Об этом сообщает ЛенТВ24.