Свёрток с непонятным веществом малыш сам нашел на улице
Вечером пятницы, 3 сентября, в Ломоносовском районе Ленобласти двухлетний ребёнок попал в больницу с отравлением. Подробности раскрывает «47news» со ссылкой на правоохранительные органы.
Перед этим малыш нашёл на улице Центральной пакет с неизвестным веществом и попробовал его на вкус, после чего ему стало плохо. Полиция выясняет детали случившегося.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 1 сентября около 01:00 в полицию Всеволожского района сообщили о происшествии в садоводстве возле Медного озера. Тремя часами...
01.09.2021 214