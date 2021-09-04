Свёрток с непонятным веществом малыш сам нашел на улице

Вечером пятницы, 3 сентября, в Ломоносовском районе Ленобласти двухлетний ребёнок попал в больницу с отравлением. Подробности раскрывает «47news» со ссылкой на правоохранительные органы.

Перед этим малыш нашёл на улице Центральной пакет с неизвестным веществом и попробовал его на вкус, после чего ему стало плохо. Полиция выясняет детали случившегося.