Двухлетний ребенок поел из пакета на улице в садоводстве под Аннино и отравился

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
trash-bag-850874_1920
Фото: pixabay

Свёрток с непонятным веществом малыш сам нашел на улице

Вечером пятницы, 3 сентября, в Ломоносовском районе Ленобласти двухлетний ребёнок попал в больницу с отравлением. Подробности раскрывает «47news» со ссылкой на правоохранительные органы.

Перед этим малыш нашёл на улице Центральной пакет с неизвестным веществом и попробовал его на вкус, после чего ему стало плохо. Полиция выясняет детали случившегося.

Вам будет интересно
Двухлетний ребенок поел из пакета на улице в садоводстве под Аннино и отравился отравление, Ломоносовский район, Ленобласть, дети, Аннино
Годовалая девочка отравилась лекарствами в садоводстве возле Всеволожска
По информации ivbg.ru, 1 сентября около 01:00 в полицию Всеволожского района сообщили о происшествии в садоводстве возле Медного озера. Тремя часами...
01.09.2021 214
Автор